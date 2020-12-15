Башкирия расширила список категорий граждан, которые получат вакцину от коронавируса

В Башкирию было завезено почти три тысячи доз вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии вакцинировать от коронавируса теперь будут не только медиков, учителей, полицейских и соцработников, но еще и волонтеров. Об этом на профильном брифинге 15 декабря сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Планируется вакцинация […] волонтеров, которые участвуют в доставке продуктов, лекарств и решению других вопросов для нашего старшего поколения, – сказал чиновник.

Всего Башкирия получила три партии вакцины от коронавируса. В конце сентября пришла «пилотная» поставка – 40 доз, 4 декабря – 1200 и 15 декабря – 1900. До конца года в республику должны привезти еще одну партию прививок от COVID-19.