Три человека за сутки умерли от коронавируса в Башкирии, еще 155 – заразились

Прямо сейчас коронавирусом болеют более трех тысячи жителей Башкирии

В Башкирии за минувшие сутки 155 человек заразились коронавирусом и еще трое – скончались от него. Об этом 15 декабря сообщил региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 на территории республики достигло 16 472, а умерших – 108. Выздоровели с начала пандемии 13 146 жителей, 94 из них выписались накануне.

Количество носителей ковида прямо сейчас составляет 3218 человек: 766 пациентов лежат в профильных госпиталях, 2452 переносят инфекцию в легкой форме и находятся на домашнем лечении.