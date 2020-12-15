СК Башкирии возбудил еще одно уголовное дело из-за пожара в пансионате с массовой гибелью людей

Подозреваемая Расима Махиянова

Следственный комитет Башкирии возбудил второе уголовное дело из-за пожара в пансионате, в котором сгорели 11 человек. К уже имеющейся статье о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» добавилась еще одна – об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности…повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Оба дела соединены в одно производство.

Руководитель Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых» – 43-летняя Расима Махиянова – задержана и находится в следственном комитете. Именно она является главным фигурантом «уголовки» о гибели людей в пансионате. Женщину допрашивают следователи. По итогам предварительного разбирательства ей изберут меру пресечения.

– Следователями проводятся обыски по месту жительства подозреваемой, а также в органах местного самоуправления и в контролирующих органах, изымается и анализируется необходимая документация, относящаяся к деятельности дома престарелых, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания здания, – передали также в СК.

Напомним, пожар, унесший жизни 4 женщин и 7 мужчин, произошел в одноэтажном здании пансионата на улице Кизильской села Ишбулдино минувшей ночью, 15 декабря. Среди погибших есть жители Абзелиловского и Белорецкого района Башкирии, а также двое уроженцев Челябинской области.