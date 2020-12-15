Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны 11 погибших при пожаре в пансионате

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Правительство Башкирии возьмет на себя расходы по организации похорон 11 человек, погибших при пожаре в пансионате села Ишбулдино Абзелиловского района республики. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров во время заседания оперативного штаба по расследованию причин трагедии.

– Правовую и юридической оценку этой ситуации дадут прокуратура и Следственный комитет. Их группы здесь уже работают. А мы должны выполнить все задачи в рамках наших полномочий, – сказал глава Башкирии. – Прежде всего мы должны организовать похороны погибших. Расходы возьмёт на себя Правительство республики. Второе – нужно организовать поиск родственников погибших, оказать им материальную помощь. Третье – важно помочь тем, кто выжил.

Хабиров поручил подключиться к работе региональный Минздрав и при необходимости эвакуировать пострадавших в Уфе. Напомним, из горящего здания сиделка вытащила трех постояльцев. Глава также распорядился проверить все подобные учреждения на территории региона. Этой работой займутся МЧС, Госкомитет по ЧС, Минздрав и правоохранительные органы.

– Нам пока сложно предполагать, что здесь произошло. Поэтому давайте пока воздержимся от комментариев – кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей, – добавил Хабиров.

По его поручению сейчас также оценивается ущерб жителям соседнего с пансионатом дома. Он «немного пострадал» в результате пожара.

Напомним, пожар пансионате села Ишбулдино вспыхнул минувшей ночью, 15 декабря. Сгорело здание 60-го года постройки, в котором погибли 11 постояльцев. Спаслись из «Дома престарелых» пять человек: сиделка, трое ее подопечных и малолетняя дочь хозяйки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти двум и более лицам. Владелица пансионата Расиму Махиянову задержана.