Полный список 11 погибших при пожаре в частном пансионате Башкирии

фото: МЧС РБ

Обнародован список погибших при пожаре в частном пансионате села Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. Его опубликовал телеграм-канал Life Shot. В нем фигурируют 11 фамилий: самой младшей жертве несчастного случая 57 лет, старшей – 80.

1. Усманов А. З., 1940 г.р.

2. Байтурин Т. Н., 1950 г.р.

3. Яумбаева З. А., 1951 г.р.

4. Мухитдинов Б. Т., 1953 г.р.

5. Бикбердин Ф. З., 1954 г.р.

6. Создашова Р. М., 1956 г.р.

7. Абдуллина З. Н., 1956 г.р.

8. Сайгафаров Р. А., 1957 г.р.

9. Шагалина В. Г., 1958 г.р.

10. Хакимов М. К., 1960 г.р.

11. Валиев Д. Х., 1963 г.р.

Напомним, пожар в одноэтажном деревянном здании частного пансионата произошел минувшей ночью, 15 декабря. Спастись удалось только пяти человекам: сиделка вытащила из дома свою малолетнюю дочь и троих постояльцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти двум и более лицам. По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте трагедии находится глава Башкирии Радий Хабиров. Он возглавляет экстренный оперативный штаб.