Радик Юльякшин опубликовал фото с давним соперником

Радик Юльякшин поделился совместным фото с Салаватом Фатхетдиновым.

Напомним, что между двумя артистами было негласное соперничество – во время одного из интервью Салават-абый заявил, что по-татарски как Юльякшин петь нельзя. В ответ молодой исполнитель предложил сопернику помериться количеством зрителей. После этого последовало еще несколько «тихих» конфликтов звезд.

15 декабря Юльякшин решил поставить точку в соперничестве и выложил фотографию с Фатхетдиновым. Судя по обстановке, она сделана в частном доме у артиста в Казани.

- Желаем вам всегда пить чай в кругу близких людей П.С интересное совпадение - 15 декабря международный день чая, - подписал он снимок.