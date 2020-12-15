Хабиров прибыл в башкирское село, где в пансионате сгорели 11 постояльцев

Глава Башкирии на месте трагедии

Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл на место трагедии в село Ишбулдино Абзелиловского района, где ночью 15 декабря при пожаре в доме престарелых сгорели 11 постояльцев. Сейчас в населенном пункте проходит заседание оперативного штаба с представителями аварийных ведомств и администрации.

Фарит Гумеров, председатель госкомитета РБ по ЧС, доложил руководителю региона, что «пожарные извещатели находились на первом этаже и на мансарде» пансионата. Именно они разбудили сиделку, которая успела эвакуировать троих пенсионеров. Из здания, как выяснилось, также выбрался еще один, пятый человек – это малолетняя дочь хозяйки пансионата. Напомним, о четырех спасшихся ранее сообщило МЧС Башкирии.