В МЧС Башкирии сообщили, кто именно погиб при пожаре в частном пансионате

фото: МЧС РБ

По данным башкирского МЧС, среди жертв пожара в пансионате для престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, где погибли 11 постояльцев, значатся 7 мужчин и 4 женщины. В аварийном ведомстве также подтвердили, что спастись смогли только 4 человека: одна сотрудница и трое мужчин. Сиделка услышала звук сработавшего извещателя и через окно вытащила пожилых подопечных. Один из них сейчас находится в больнице.

Пожар вспыхнул минувшей ночью, 15 декабря, в одноэтажном деревянном здании. Предварительная причина несчастного случая – неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. В Абзелиловском районе сейчас действует режим ЧС. На место выехал глава республики Радий Хабиров. "КП-Уфа" удалось выяснить, кто владеет сгоревшим пансионатом.