Опубликовано видео с места ночного пожара в башкирском пансионате, где погибли 11 человек

фото: МЧС РБ

МЧС Башкирии опубликовало видео с места пожара в пансионате села Ишбулдино, где погибли 11 постояльцев. На записи видно свернувших работы спасателей и последствие инцидента – сгоревший дотла одноэтажный деревянный дом.

По предварительным данным, пожар в здании вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. В доме сработали два пожарных извещателя. Выбежать на улицу смогли только четыре человека, среди них была сиделка. Оставшиеся внутри пансионата 11 постояльцев сгорели заживо. Большинство из них не могло передвигаться самостоятельно.

В Абзелиловском районе, где расположено села Ишбулдино, введен режим ЧС. На место происшествия выехал глава Башкирии Радий Хабиров.