У пансионата, в котором сгорели 11 человек в Башкирии, было разрешение на проживание постояльцев

Пансионат, в котором сгорели 11 человек в Башкирии, по документам мог предоставлять постояльцам жилье.

Напомним, что в ночь на 15 декабря в Башкирии произошел самый страшный пожар 2020 года. В пансионате «Дом милосердия» в Абзелиловском районе погибли 11 человек. На место немедленно выехали представители МЧС республики.

Первыми об отсутствии лицензии на проживание постояльцев в сгоревшем пансионате обратили внимание наши коллеги из федеральных изданий. ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что владельцы учреждения могли оказывать только услуги без проживания.

Позже глава Башкирии Радий Хабиров, что такая деятельность вообще не лицензируется:

- Эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны.