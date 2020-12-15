На место трагедии в пансионате в Башкирии, где в пожаре погибли 11 человек, выехал Радий Хабиров

На место трагедии в деревне Ишбулдино, где в ночном пожаре погибли 11 пожилых постояльцев дома престарелых, выехал лично глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». В настоящий момент на месте происшествия уже находятся глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков, глава регионального МЧС Марат Латыпов, работает оперативный штаб, дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа. В районе из-за трагедии объявлен режим ЧП.

Напомним, пожар, унесший жизни 11 пожилых инвалидов, произошел сегодня ночью в деревне Ишбулдино, где по предварительной причине из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнула одноэтажная деревянная постройка 1960 года рождения. Сработали пожарные извещатели, четверо охранников успели выбраться на улицу из горящего здания, а 11 постояльцев, большинство из которых не могли передвигаться самостоятельно, сгорели заживо.