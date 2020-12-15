После пожара в пансионате в районе Башкирии ввели режим ЧС

Фото: МЧС по РБ

Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков прокомментировал ночной пожар в Ишбулдино, где погибли 11 человек. Напомним, там около 02.53 вспыхнула одноэтажное деревянное здание 1960 года постройки, оборудованное под дом престарелых. Сиделка помогла выбрать через окно трем пожилым постояльцам, а еще 11 человек, многие из которых не могли передвигатьс самостоятельно, погибли. Сейчас устанавливаются личности погибших, идет оповещение родственников.

- Произошла ужасная трагедия. 11 человек погибли в огне в частном доме, расположенном в деревне Ишбулдино. Из огня удалось вывести пятерых. Несмотря на сработавшие извещатели, 11 человек спасти не удалось, - сообщил Ильдар Нафиков.

В настоящий момент в районе введён режим ЧС. На месте работает оперативный штаб МЧС и следственно-оперативная группа, которая устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.