Пропавшую 21-летнюю мать с 7-месячным сыном в Уфе подали в розыск

Поисковики отмечают, что ребенок нуждается в медпомощи.

В столице Башкирии разыскивают пропавшую без вести с ребенком 21-летнюю Анну Егорову. Известно, что молодая мать вышла из дома с 7-месячным сыном и не вернулась. Близкие забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам.

Также поисковики отмечают, что ребенок нуждается в медпомощи.

Приметы Анны: рост 160 см, худощавая, волосы каштановые, глаза карие; Приметы Андрея: рост 72 см, худощавый, волосы русые, глаза карие.

Если вы знаете о местонахождении матери и ребенка, сообщите волонтерам по телефону 8 (800) 700 54 52.