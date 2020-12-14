В Уфе ищут загадочно пропавшего вахтовика

Из особых примет – на пальцах левой руки имеются татуировки синего цвета.

В Башкирии и Челябинской области разыскивают 29-летнего Евгения Гизятова. Как сообщили волонтеры организации «Легион СПАС», сам Евгений проживает в Магнитогорске. Мужчина уехал работать вахтовым методом, в последний раз выходил на связь 12 декабря 2020 года, был в Уфе. С тех пор его никто не видел.

Приметы: рост 178 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, голубые глаза;

Из особых примет – на пальцах левой руки имеются татуировки синего цвета.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите по телефонам 8 (908) 053 31 26 (Мария), 8 (967) 869 87 33 (Александр).