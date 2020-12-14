В Уфе водитель элитной иномарки сбил мужчину на «зебре»

Пострадавший получил переломы ребер и был госпитализирован в ближайшую больницу.

13 декабря около 5 часов вечера в столице Башкирии на улице Пугачева произошла авария с участием пешехода.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 32-летний мужчина за рулем «Toyota Land Cruiser», следуя в сторону Нагаевского шоссе, сбил 54-летнего уфимца. Пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пока неизвестно, как все произошло - автомобилист не увидел пешехода или же тот переходил дорогу на красный.

Пострадавший получил переломы ребер и был госпитализирован в ближайшую больницу. Начато разбирательство.