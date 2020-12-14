В Башкирии прекращены поиски молодой женщины

Где она находилась всю неделю, неизвестно.

Спустя неделю в Башкирии прекратили поиски 33-летней Екатерины Лаптевой, которая пропала в селе Зилаир.

Женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, ушла из дома 7 декабря и не вернулась. Спустя три дня родственники подали ее в розыск и обратились за помощью волонтеров организации "Лиза Алерт".

Но все закончилось благополучно – «потеряшка» нашлась живой. Где она находилась всю неделю, неизвестно.

Напомним, что она не давала о себе знать с 7 декабря. Родные переживали за нее, ведь ей требовалась медпомощь.