В уфимской школе неизвестный вытащил из кармана школьницы «айфон»

В полицию с заявлением обратился отец девочки

В одной из уфимских школ ученица восьмого класса стала жертвой карманника.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», с заявлением в полицию 11 декабря обратился отец 14-летней школьницы. Он сообщил, что прямо в стенах гимназии из кармана брюк его дочери неизвестный вытащил «айфон». Девушка не доставала свой мобильный примерно полчаса, а когда потянулась за ним, то поняла, что его нет.

Полицейские приняли заявление мужчины, однако сразу возбуждать уголовное дело о краже не стали. Им предстоит просмотреть видеозаписи с камеры наблюдения, которые установлены в коридорах школы.