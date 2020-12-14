Мэрия Уфы заморозила выдачу ордеров на земельные работы до середины весны

Мэрия Уфы запретила выдавать ордера на земельные работы до 1 апреля 2021 года

Мэрия Уфы заявила о прекращении выдачи ордеров на земляные работы «в целях сохранения существующего благоустройства […] в период понижения температуры воздуха». Управление коммунального хозйства не сможет выдавать разрешающий документ до 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение, подписанное врио мэра Рустемом Газизовым, опубликовано на сайте городской администрации.

В пресс-службе пояснили, что ордер будет выдаваться только в двух случая: при аварийных работах или подключению новых потребителей к инженерным сетям.