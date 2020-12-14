Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Мэрия Уфы заморозила выдачу ордеров на земельные работы до середины весны

Распоряжение подписал врио главы администрации города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Мэрия Уфы запретила выдавать ордера на земельные работы до 1 апреля 2021 года

Мэрия Уфы запретила выдавать ордера на земельные работы до 1 апреля 2021 года

Мэрия Уфы заявила о прекращении выдачи ордеров на земляные работы «в целях сохранения существующего благоустройства […] в период понижения температуры воздуха». Управление коммунального хозйства не сможет выдавать разрешающий документ до 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение, подписанное врио мэра Рустемом Газизовым, опубликовано на сайте городской администрации.

В пресс-службе пояснили, что ордер будет выдаваться только в двух случая: при аварийных работах или подключению новых потребителей к инженерным сетям.