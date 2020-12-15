Первая женщина-глава района Башкирии рассказала о снисходительном отношении на «мужской» должности

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Зухра Гордиенко, первая в новейшей истории Башкирии женщина-глава района, рассказала, каково работать на «мужской» должности. Напомним, чиновницу назначили руководить Кигинским районом в январе текущего года.

–…когда тебя назначают главой района, это большая ответственность, в том числе перед всеми другими женщинами, которых в будущем будут назначать на высокие должности. Так, в случае провалов или даже малейших ошибок многие (не все!) могут сказать: «Это потому, что назначили женщину», – поделилась Гордиенко на своей странице в инстаграме.

По ее мнению, избавиться от «снисходительного отношения» можно «только с помощью реальных результатов своей работы». Чиновница отметила, что мужчине будет проще, если его назначат на должность с переездом в другое место, а в ситуации с женщиной приходится выбирать – «семья или карьера».

– Мне повезло, моя семья меня поддерживает во всем, и на данном этапе мне не пришлось выбирать, мое назначение и переезд прошли спокойно для меня и моей семьи. И это поспособствовало тому, что я смогла максимально сосредоточиться на делах района, – пишет чиновница.

Она пожелала всем женщинам, кто стремится сделать карьеру «на таком довольно «мужском» поприще» терпения, сил, «и чтобы вам не пришлось делать тяжёлый выбор и чем-то жертвовать».