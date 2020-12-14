В Уфе полицейские задержали мужчину, который изготавливал наркотики в подпольной лаборатории

Мужчину взяли под стражу

В Уфе 10 декабря полицейские задержали мужчину, который делал наркотики в подпольной лаборатории. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Горожанина в ходе розыска нашли сотрудники наркоконтроля. Уфимца задержали недалеко от его дома. По данным собеседника, он занимался изготовлением синтетических наркотиков для последующего их сбыта с помощью тайников-закладок.

Полицейские обыскали квартиру 43-летнего подозреваемого и нашли там 67 грамм запрещенных веществ, а также предметы и приспособления для их создания. На мужчину завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас он находится под стражей.