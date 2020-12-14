По требованию башкирской прокуратуры заблокировано 16 онлайн-казино

Прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать сайты

Прокуратура Бакалаинского района Башкирии добилась блокировки 16 онлайн-казино. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– Прокурорская проверка показала, что информационные ресурсы работали в свободном режиме, доступ к ним имел любой гражданин, в том числе несовершеннолетний, – передали в правоохранительном органе.

Там добавили, что посетителям сайта предоставлялась возможность сыграть в рулетку и делать ставки с использованием электронных платежей или банковских карт. Прокуратура направила в суд заявление заблокировать сайты. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.