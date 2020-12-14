Минздрав Башкирии обнародовал данные о трех последних жертвах коронавируса

Еще три человека скончались от коронавируса в Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало данные о трех последних жертв коронавируса в республике. Напомним, общее число умерших в регионе по состоянию на 14 декабря достигло 106 человек.

За последние сутки от COVID-19 скончались три женщины:

– 59-летняя уфимка с ожирением третьей степени и атеросклерозом;

– 62-летняя жительница Янаульского района с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом второго типа и хроническим панкреатитом;

– 41-летняя жительница Краснокамского района с хроническим вирусным гепатитом «С» и атеросклерозом аорты второй степени.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии было зарегистрировано 16 317 случаев коронавируса, выписано по выздоровлению 13 052 жителя. На лечении сейчас находятся 3159 ковид-положительных пациентов, 756 из них лежат в больницах. В тяжелом состоянии находится 51 человек, к аппарату ИВЛ подключено 12.