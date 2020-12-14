Минфин отчитался перед правительством Башкирии об исполнении республиканского бюджета

Башкирия получила из федерального бюджета более 80 млрд рублей

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава регионального министерства финансов Лира Игтисамова отчиталась об исполнении казны республики за 11 месяцев 2020 года.

В бюджет Башкирии поступило почти 190 млрд рублей, 109,2 из которых пришлось на налоговые и неналоговые доходы – это на 18,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Республика получила 81,6 млрд рублей федеральных денег [к концу декабря эта сумма увеличится до 100 млрд рублей] – в два раза больше, чем в 2019 году.

– Помощь [от федерального бюджета] позволила сохранить на прежнем уровне социальные обязательства и направить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом и поддержку бизнеса в этот непростой период, – рассказала Игтисамова.

При этом потратил регион 217 млрд рублей (+31,4 млрд или +16,9% к 2019 году). Дефицит бюджета увеличился почти в 2,5 раза и сейчас составляет 26,5 млрд рублей.