В Башкирии при лобовом столкновении двух легковушек погиб мужчина

фото: ГИБДД РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло встречное ДТП, унесшее жизнь водителя. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня утром, 14 декабря. На 150 километре трассы Уфа-Оренбург лоб в лоб столкнулись легковые «Лада Веста» и Hyundai Creta. За рулем отечественного авто находился 55-летний мужчина. Он скончался от полученных травм до приезда бригады медиков.

В ГИБДД сообщили, что инцидент произошел в условиях «небольшого тумана». Сейчас инспекторы разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии.