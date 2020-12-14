В ноябре пневмонией в Башкирии заболели 8200 пенсионеров

Минздрав Башкирии заявил о снижении заболеваемости пневмонией среди пенсионеров

В Башкирии по итогам ноября 2020 года пневмонией в Башкирии заболели 8200 жителей старше 65 лет. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 14 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, сейчас в республике «наблюдается отчетливая положительная динамика снижения числа заболеваний» среди пенсионеров: за первую половину декабря зафиксировано только 1028 случаев. Заболеваемость снизилась на 22%.

– По итогам первой половины ноября 2020 года наибольшее число случаев заболеваний пневмонией наблюдались в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате и Белорецком районе. По итогам первой недели декабря все муниципалитеты, кроме Уфы, вышли из «красной зоны», – рассказал Забелин.

Напомним, в Башкирии действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Им разрешается покидать дом только для похода в магазин, аптеку или салон сотовой связи.