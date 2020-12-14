Верховный суд Башкирии отложил пересмотр дела об изнасиловании экс-дознавательницы

По первому решению Верховного суда Яромчук [слева] был единственным, кого признали виновым в изнасиловании экс-дознавательницы Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 14 декабря, Верховный суд Башкирии должен был начать пересмотр громкого уголовного дела о групповом изнасиловании уфимской экс-дознавательницы. Однако, как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе суда, процесс был отложен «по процессуальным основаниям». Назначена новая дата заседания – 18 января 2021 года.

Напомним, Верховному суду предстоит уже второй раз рассмотреть уголовное дело, фигурантами которого являются трое бывших полицейских: Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Они обвиняются в изнасиловании своей коллеги – 23-летней дознавательницы. По словам потерпевшей, над ней надругались в отделе МВД. Предыдущее решение ВС, по которому виновным был признан только Яромчук, отменил кассационный суд в Самаре. Теперь все обвиняемые находятся под домашним арестом.