В Башкирии за день еще три человека стали жертвами коронавируса

В Башкирии продолжает расти число умерших от коронавируса

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончались еще три человека. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 106 жителей. Об этом 14 декабря сообщил региональный оперштаб.

На данный момент носителями ковида в Башкирии являются 3159 человек: 756 пациентов находятся на госпитализации, а 2403 лечатся амбулаторно. Выздоровело за день 10 больных, всего – 13 052.

Напомним, на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, что с начала пандемии в регионе зафиксировано 16317 случаев COVID-19 (+154 за сутки).