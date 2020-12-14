Хабиров рассказал, где проведет новогодние каникулы

Новогодние каникулы Хабиров проведет в республике

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что новогодние каникулы проведет в родной республике. Своими планами он поделился 14 декабря во время оперативного совещания в региональном правительстве.

– Мы [члены правительства] 31 декабря-1 января уходим на новогодние каникулы. Надо посмотреть, чтобы были организованы дежурства, назначить ответственных. Я сам буду в республике. На меня можете рассчитывать в какой-то день, – сообщил Хабиров

Обращаясь к коллегам, он посоветовал им перед наступлением нового года «почистить рабочие столы, выкинуть то, что не нужно – все плохое пусть уйдет в этом, 20-м году». «Хорошее пусть остается», - заключил руководитель региона.