В Уфе количество площадок для празднования Нового года увеличилось почти в три раза

247 новогодних площадок будет действовать в одной только Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе количество площадок для новогодних празднований по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в три раза – с 85 до 247. Об этом 14 декабря на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр ЖКХ Борис Беляев.

– Увеличение количества территорий обеспечит удобство для жителей и соблюдение требований эпидемиологической безопасности, – отмети чиновник.

Всего по Башкирии принято и функционирует 1220 центральных городков – это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее (841). В семь раз – со 100 до 709 – выросло количество площадок при торговых центрах, школах, парках и других общественных территориях. Установлено более 2,5 тысячи елок: 2 457 живых, 106 искусственных и 11 пиксельных.