Глава Башкирии прокомментировал массовую гибель людей на пожарах

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 14 декабря, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии руководитель регионального госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал, что за прошедшую неделю в республике произошло 197 пожаров, в которых погибли 16 человек. По данным экстренных служб, самая распространенная причина пожаров на прошлой неделе – неосторожное обращение с огнем при курении.

По этой причине, например, произошли пожары в Бижбулякском районе, где в ходе тушения обнаружили тела четверых местных жителей, в том числе двоих детей и в Баймакском районе, где в собственном доме нашли тела троих человек.

Ситуацию с пожарами, где погибли люди, прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.

- Да, действительно, ситуация с пожарами немножко… такая неделя тяжелая была: и дети погибли и много людей погибло. Надо отрабатывать, - отметил Радий Хабиров.