В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать больницы и аптеки в новогодние праздники

- В каждом стационаре будет резерв коек для пострадавших, - заявил министр.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 14 декабря глава Минздрава рассказал, как будут работать больницы и аптеки в новогодние праздники.

В новогодние каникулы скорая помощь будет работать в режиме повышенной готовности.

- Работа поликлиник будет осуществляться с 1 января по 10 января с 8:00 до 17:00;

- Работа «неотложки» с 8:00 до 16:00;

- В круглосуточном режиме будут работать амбулаторные центры компьютерной томографии.

- В каждом стационаре будет резерв коек для пострадавших, - заявил министр.

Что касаемо аптек сети «Госаптека», в которых выдают льготные лекарства, их режим работы тоже изменится.

- 1 и 2 января – выходной день, 31 декабря, с 3 по 8 января аптеки будут открыты с 10 до 19 часов по специальному графику на один час короче, - сказал Максим Забелин.