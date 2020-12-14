Башкирия получила новую партию вакцины от коронавируса

В Башкирию поступило еще 1900 доз вакцины от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Башкирия 13 декабря получила третью партию вакцины от коронавируса в количестве 1900 доз. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Первая партия у нас поступила в конце сентября – 40 доз. 4 декабря мы получили 1200 доз. Первый компонент [прививки] получило 97% [вакцинируемых]. Вчера у нас поступила очередная партия в размере 1900 доз. Мы подготовим распределение и начнем вакцинацию теми же темпами, – рассказал чиновник.

Он добавил, что до конца текущего года ожидается еще одна поставка вакцины от коронавируса.

Напомним, пока вакцину от коронавируса получают медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов и соцработники. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в следующем году прививки от COVID-19 будут поставлять "в промышленных масштабах".