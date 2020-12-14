В Башкирии за сутки зафиксировано 154 новых случаев ковида

В сутки проводится около 11 тысяч исследований ПЦР на ковид Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за минувшие сутки выявлено 154 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших в республике достигло 16317 человек. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве глава Минздрава Максим Забелин. Из них 756 находится в стационарах, состояние 642 пациентов оценивается как средней тяжести, еще 25 переведены в отделение реанимации, а 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Новых данных об умерших глава ведомства не озвучил – пока эта цифра составляет 103 человека. Из стационаров за прошлую неделю выписалось еще 106 человек.

Также Максим Забелин отметил, что в республике продолжается массовое обследование на ковид, в республике работают 25 лабораторий, включая 6 частных, в сутки выполняется примерно 11 тысяч исследований ПЦР.

- В настоящий момент развернуто более 6400 коек для больных с коронавирусом, загруженность коечного фонда составляет 74 процента. Все больницы в полном объеме обеспечены СИЗами, лекарствами и необходимым диагностическим оборудованием. Также продолжается выдача лекарств пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, - уточнил Максим Забелин.