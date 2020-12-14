Радий Хабиров неожиданно начал утреннюю традиционную оперативку

- Очень просим беречь и сохранять родные языки, поэтому всех поздравляю с этим праздником. Продолжим, - сказал глава на башкирском.

Утреннюю оперативку 14 декабря в правительстве Башкирии Радий Хабиров начал неожиданно. Глава Башкирии призвал всех говорить на башкирском языке и показал даже пример – сам начал совещание, заговорив на родном языке. Дело в том, что сегодня в республики проходит День башкирского языка.

- Очень просим беречь и сохранять родные языки, поэтому всех поздравляю с этим праздником. Продолжим, - сказал глава на башкирском.

После этого он продолжил вести совещание на русском языке, говоря об итогах прошлой недели и планах на будущую.