Житель Башкирии обругал и пытался побить полицейского

Жителя Кумертау осудили за оскорбление и нападение на полицейского.

В пресс-службе МВД сообщили, что неприятный случай произошел еще в феврале 2020 года. Рядом с одним из социальных учреждений в Кумертау стоял подозрительно одетый мужчина, который пугал прохожих.

Местный участковый решил выяснить, что происходит, и подошел к гражданину. Тогда тот принялся оскорблять полицейского. Когда страж порядка предложил пройти с ним в опорный пункт незнакомец и вовсе попытался побить сотрудника МВД. В итоге полицейский скрутил дебошира и доставил в отделение МВД.

Историей заинтересовался Следком, по материалам которого дело передали в суд. 40-летнего мужчину признали виновным в нападении на представителя власти и его оскорблении. За неадекватное поведение житель Кумертау заплатит 35 тысяч рублей штрафа.

Также суд частично удовлетворил иск полицейского о компенсации морального вреда. Ее размеры в пресс-службе МВД не назвали.