Погода в Башкирии на понедельник, 14 декабря

Начало новой недели для жителей Башкирии будет прохладным.

По данным Башгидромета, 14 декабря в Башкирии ожидаются небольшие осадки. Ночью похолодает до -28, а днем температура воздуха поднимется до -7 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

В Уфе погода будет теплее, чем с среднем по республике. В темное время суток столбик термометра опустится до отметки в -16 градусов, а днем воздух прогреется до -11. Несмотря на облачную погоду осадков не ожидается. Ветер слабый переменных направлений.

В МЧС республики предупреждают водителей о возможности возникновения тумана на дорогах. Из-за этого явления может значительно измениться дальность видимости.