В Башкирии за 2 дня выявили шесть смертей от коронавируса

В Минздраве Башкирии сообщили сразу о шести смертях от коронавируса, зарегистрированных за два дня.

По данным медиков, в субботу, 12 декабря, врачи выявили смерти трех мужчин, которые связаны с коронавирусом.

Граждане 1958 (сопутствующие заболевания – ожирение и нарушение мозгового кровообращения) и 1940 годов рождения (хронический бронхит и проблемы с сердцем) проживали в Уфе. Мужчина 1932 года рождения проживал в Буздяке и при жизни страдал от проблем с почками и сердцем.

По информации от 13 декабря, в республике выявили еще три случая смерти от коронавируса – все умершие были жителями Уфы.

У мужчины 1984 года рождения была онкологическая болезнь, ранее ему пересадили костный мозг. У мужчины 1936 года были серьезные проблемы с сердцем и почками. Погибшая от коронавируса уфимка 1963 года при жизни страдала от хронического бронхита, болезней сердца и ожирения.