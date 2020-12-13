«Салават Юлаев» завершает неудачную домашнюю серию победой над «Сибирью»

Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 3:1.

Игра против гостей из Новосибирска была последней в откровенно неудачной серии домашних игр. Потерпев сразу три поражения, «юлаевцы» вышли на матч перед недельным перерывом на этап Еврокубка максимально заряженными на победу.

Первую шайбу в матче забросил Кадейкин, успешно реализовавший большинство. Уже через пару минут «Сибирь» провела точно такой же маневр и также забила в ворота Метсолы в большинстве. Во втором периоде шайбу «Салавата Юлаева» забросил защитник Коледов, который забил с неудобной руки. Окончательно закрепил успех уфимской команды Маннинен. Итог матча – 3:1 в пользу «Салавата Юлаева».

Сейчас вся КХЛ уходит на недельный перерыв, связанный с проведением Кубка Первого канала. Следующий матч «Салавата Юлаева» состоится во вторник, 22 декабря. В этот день подопечные Томи Ламсы сыграют с хоккеистами минского «Динамо».