В Уфе начали устанавливать электронную елку за 12 миллионов

В Уфе рабочие начали устанавливать пиксельную елку на Советской площади.

По данным уфимской администрации, собирать 30-метровую конструкцию будут несколько дней. Елка будет не обычная, а пиксельная. По всей ее поверхности будут установлены небольшие экраны, на которых будут проектироваться изображения. Известно, что такая красота обошлась городской администрации в 12 миллионов рублей. Завершить оформление городка должны будут до 15 декабря.

В мэрии отметили, что в городе будут три основные елки – на площади перед телецентром, на Советской площади и на площади Ленина. Во всех трех местах также будут установлены ледовые городки.

Всего в разных районах Уфы будут установят 16 елок с городками и горками.