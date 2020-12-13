В Башкирии лишь за 24 часа выявили 151 пациента с коронавирусом

В Башкирии за 24 часа выявили 151 пациента с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за сутки выявили 151 нового пациента с коронавирусом.

Опасный вирус COVID-19 продолжают выявлять у жителей республики. По данным специалистов федерального портала «Стопкоронавирус», за прошедшие сутки опасную болезнь выявили у 151 пациента.

Известно, что за день по выздоровлению от коронавируса в Башкирии выписали еще 24 пациентов.

К сожалению, эксперты выявили сразу три смерти, причиной которых назвали коронавирус. Подробная информация о личностях скончавшихся и их сопутствующих заболеваниях на момент написания заметки отсутствует.

Напомним, что в республике началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививку получают работники бюджетной сферы – учителя, медики и полицейские. Ранее «КП-Уфа» сообщала, что уфимка, попавшая в число первых вакцинированных, рассказала о главных побочных симптомах и ощущениях после прививки.