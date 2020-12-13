Трое игроков «Салавата Юлаева» отправятся в Канаду в составе сборной на МЧМ Фото: Рустем АХУНОВ

Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Даниил Башкиров вошли в состав сборной России на Молодежный чемпионат мира в Канаде.

Накануне в Федерации хоккея России объявили список игроков, которые в конце декабря отправятся в канадский город Эдмонтон на Молодежный чемпионат мира. Костяк команды по-прежнему составляют игроки питерского СКА, но также цвета российского флага будут защищать и игроки других команд КХЛ.

Так, в состав сборной попали следующие игроки «Салавата Юлаева» - защитник Шакир Мухамадуллин и нападающие Родион Амиров и Даниил Башкиров.

В Канаду игроки вылетят уже 13 декабря. После этого команду ждет карантин и дополнительные проверки здоровья. Выступления на МЧМ «молодежка» России начнет 26 декабря против соперников из Австрии.

Напомним, что ранее в состав сборной России на Кубок Первого канала попали нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин и голкипер Даниил Тарасов.