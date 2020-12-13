Школьник-вандал из Башкирии разрушил ледовый городок, построенный местными жителями Фото: Фаниль И.

Семиклассник из Башкирии разрушил ледовый городок, который построили местные жители.

Неприятная для всех история произошла 8 декабря. Житель Баймака опубликовал в соцсетях гневный пост, в котором ругал неизвестных, которые разрушили ледовый городок.

- Мы его возвели сообща! Вложив душу и силы! – негодовал Фаниль И.

Вскоре полицейским удалось найти гражданина, ответственного за разрушение городка. Им оказался учащийся седьмого класса школы. В отделе полиции мальчишка решил во всем признаться.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства истории. Теоретически, действия школьника могут классифицировать как уголовное преступление «Вандализм» – порча имущества в общественных местах. Надеемся, что обеим сторонам конфликта удастся избежать таких тяжелых для ребенка и его родителей последствий.

Напомним, что ранее «КП-Уфа» сообщала о местах, где в Уфе обустроят ледовые городки.