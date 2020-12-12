В Башкирии в ближайшее время ударят морозы

«Башгидрометцентр» опубликовал прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации синоптиков, в республике ожидается сильное похолодание. Температура воздуха опустится до -27°.

Существенное похолодание уже сегодня ночью, когда температура воздуха опустится до -13,-18°, в отдельных районах ожидается понижение до -22,-27°, Завтра, 13 декабря, днем будет -8,-13°. Прогнозируется также небольшой снег и северо-западный ветер.

14 декабря пройдет без существенных осадков, ветер переменных будет направлений слабый. Температура воздуха ночью -14,-19°, в отдельных районах -21,-26°, днем -9,-14°, местами до -4°.

По данным МЧС республики, на дорогах возможно ухудшение видимости до 500 метров. Водителей просят быть максимально внимательными за рулем.