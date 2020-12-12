В Башкирии резко упал показатель рождаемости

В Башкирии, по данным Росстата, снижается рождаемость. В октябре этот показатель упал практически на 8%, передали в статистическом центре.

По итогам месяца в республике родились 3474 ребенка, что меньше на 293 человека по сравнению с октябрем прошлого года. По итогам десяти месяцев в Башкирии родилось 34 408 детей, что на 1 013 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Сообщается, что в целом по России также наблюдается падение рождаемости – на 7,6%. В октябре родилось на 10,3 тыс. детей меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. По итогам 10 месяцев года зафиксировано падение на 57 тысяч родившихся.