Глава Башкирии сказал, что ситуация в здравоохранении стабилизировалась

Сегодня, 12 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров во время совещания с руководителями муниципалитетов охарактеризовал ситуацию в здравоохранении из-за коронавируса. Он поблагодарил глав администраций за работу, прежде всего, в борьбе с распространением COVID-19, передает пресс-служба уфимской мэрии.

«Уходящий год был очень сложным. Самое главное, что мы смогли стабилизировать ситуацию в здравоохранении. Принятые меры по борьбе с коронавирусом привели к тому, что у нас снизилось количество заболевших жителей в возрасте старше 65 лет. Хочу поблагодарить муниципалитеты за то, что достойно и организованно прошли этот тяжёлый период», – отметил Радий Хабиров.

Руководитель региона также напомнил, что в Башкирии завершили строительство инфекционного госпиталя в Стерлитамаке, что позволит местным больницам вернуться к профильной работе.

– При этом важно не снижать нашей активности в соблюдении базовых санитарных требований – масочного режима, социальной дистанции, регулярной дезинфекции, – заключил он.