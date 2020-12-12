В Башкирии студентов-первокурсников колледжей отправят на каникулы пораньше

Минобразования Башкирии выпустил рекомендации для руководителей колледжей, техникумов и профучилищ отправить первокурсников досрочно на каникулы. По информации ИА «Башинформ», причина в угрозе распространения новой коронавирусной инфекции.

Заместитель руководителя министерства Инесса Косолапова отметила в комментарии агентству, что изменения рекомендуется внести с 14 декабря 2020 года.

– Зимние каникулы для обучающихся 1-го курса, соответственно, начнутся по окончании промежуточной аттестации, — отметила она.

Учеба начнется по действующему календарю.