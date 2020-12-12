В Краснокамском районе Башкирии открыли ледовую переправу

Госкомитет по ЧС в Башкирии проинформировал сегодня, 12 декабря, что в республике открыли ледовую переправу на Белой в Староянзигитово Краснокамского района.

По информации спасателей, грузоподъемность такой переправы составляет две тонны. Ее ширина 100 метров, а длинна – 800 метров. Толщина льда в настоящий момент составляет 25 сантиметров.

Помимо этой переправы, отмечается в сообщении, действует еще одна в селе Караидель. Планируется открыть еще две: в Никола-Березовке Краснокамского района на Камк, а также в Бирске на реке Белая.