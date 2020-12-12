В Башкирии вместе с соседним регионами нашли свыше 300 тысяч заражённых COVID-19

За весь период пандемии коронавируса в Башкирии вместе с соседними регионами выявили несколько сотен тысяч человек. Об этом сообщил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на заседании по ситуации с заболеваемостью ковидом в ПФО.

Согласно предоставленной информации, с марта 2020 года в субъектах округа выявили 300 тысяч носителей. Заболевшими в настоящий момент признаны 43 тысячи человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в настоящий момент снизилась смертность от коронавируса в два раза из-за изменения подходов к лечению.