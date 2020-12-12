Врач из Башкирии рассказала о повторном заражении коронавирусом

Врач-эпидемиолог нефтекамской больницы в Башкирии рассказала, могут ли быть повторные случаи заражения коронавирусом. Луиза Волошко ответила на этот вопрос во время прямого эфира в аккаунте Инстаграм минздрава Башкирии, передает Ufacitynews.ru.

Врач сообщила, что повторные случаи заражения уже были зарегистрированы. По словам Волошко, риск заражения зависит от того, в какой форме болел пациент в первый раз.

В Башкирии за последние сутки зарегистрировано 153 человека c коронавирусом. Общее число заболевших в республике достигло 16 012 человек. Скончалось от COVID-19 ровно 100 человек.