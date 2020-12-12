В Башкирии скончался старейший ветеран 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Фото: Олег Яровиков/Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях сегодня, 12 декабря, опубликовал сообщение о том, что в республике скончался последний герой Башкирской кавалерийской дивизии. Мугину Нагаеву в январе должно было исполнится 103 года.

– Это человек удивительной судьбы, последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и первый кавалер ордена генерала Шаймуратова. Такие люди – пример для нашей молодёжи, для нас всех, – написал Хабиров.

Руководитель региона отметил, что в правительстве Башкирии намерены увековечить память героя.